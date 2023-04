Mathieu van der Poel krijgt gelijk over snelheid van 120ste Parijs-Roubaix en verklaart gewijzigde aanpak in voorjaar

De ontwikkelde snelheid in de 120ste Parijs-Roubaix, gewonnen door Mathieu van der Poel, lag enorm hoog. Sterker nog: het was de snelste editie ooit.

Van der Poel had het op zijn persconferentie onder meer over hoe er van start tot finish razendsnel werd gereden, haast als junioren. Dat kon u HIER al lezen. "Ik denk dat het de snelste editie ooit is", voegde Van der Poel eraan toe. "Ik weet het niet zeker, maar ik denk het wel. Het was ongelooflijk."

De winnaar krijgt gelijk. Van der Poel heeft voorbije zondag 5 uur, 28 minuten en 41 seconden nodig gehad om de afstand tussen startplaats Compiègne en de piste in Roubaix, met lokaal rondje er bovenop, te overbruggen. Met een gemiddelde van 46,84 km per uur is dit de snelste editie ooit, nog ruim 1 km sneller dan die van vorig jaar.

STERKSTE CAMPAGNE OOIT

Voor Van der Poel was het de kers op de taart aan het eind van een reeds fenomenaal klassiek seizoen, waarin hij het geweer ook wel van schouder veranderde. "Ja, er was een andere aanpak. Ik heb zelf gevraagd om minder koersen te moeten rijden. En kijk: dit is mijn sterkste klassieke seizoen tot dusver."

"Je kon aan zaken merken dat ik mij ongelooflijk sterk voelde. Bijvoorbeeld hoe ik na de Paterberg reed in de Ronde van Vlaanderen en het vermogen dat ik daar in de laatste 50 kilometer ontwikkelde. Dat kon ik in het verleden niet doen", stelt Van der Poel vast.

OOK TRAINING GEWIJZIGD

Kortom: de gemaakte keuzes hebben geen windeieren opgeleverd. "Als je minder koersen rijdt, is de aanpak op zich ook anders. Ik heb een paar veranderingen doorgevoerd in mijn trainingen." En of die veranderingen gerendeerd hebben.