Ploegleider Soudal Quick-Step geeft de ideale mix voor een grote ronde aan

Dinsdag maakte Soudal Quick-Step zijn selectie voor de Giro bekend. Zo kende Remco Evenepoel zijn ploegmaats. Ploegleider Klaas Lodewyck sprak van een ideale mix.

"Zo'n 60 à 65 procent van het team moet uit goede klimmers bestaan", vertelde Klaas Lodewyck aan Het Nieuwsblad. Zo gaf de ploegleider van Soudal Quick-Step aan dat de Giro niet alleen bergop wordt beslist.

"Jan Hirt, Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke en Mattia Cattaneo kunnen aardig bergop rijden", ging Lodewyck verder. "Dan is er nog Pieter Serry. Die kan zowel op het vlakke als bergop zijn ding doen. Josef Cerny zal eerder in vlakke ritten iets recht kunnen zetten en Davide Ballerini is er specifiek bij voor het gewring."

Die 7 renners moeten Remco Evenepoel aan een goed klassement in de Giro helpen. In het begin was er een shortlist van 12 renners (inclusief Evenepoel) die op papier stonden. Uiteindelijk vielen Fausto Masnada (1e reserve), Dries Devenyns, Rémi Cavagna en Julian Alaphilippe nog af.