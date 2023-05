Een boost voor de Giro? Patrick Lefevere komt met drie keer goed nieuws voor Remco Evenepoel

Patrick Lefevere werkt nu al volop aan de ploeg voor 2024. En vlak voor de Giro heeft hij drie keer goed nieuws te melden.

Patrick Lefevere kwam daags voor de start van de Giro toe in Italië en sprak er met heel wat managers. Want van de 29 renners die dit jaar onder contract liggen, hebben er officieel nog maar 9 een contract voor volgend seizoen.

Lefevere wil zijn ploeg dan ook nog versterken met het oog op volgend seizoen, wanneer Evenepoel voor het eerst de Tour zal rijden. Maar Lefevere geeft ook het vertrouwen aan renners die er al zijn.

Zo bevestigde Lefevere bij HLN en VTM dat Pieter Serry (34) en Louis Vervaeke (29) hun contract met twee jaar hebben verlengd. En ook met de meesterknecht van Evenepoel, Ilan Van Wilder (22), zou een akkoord heel dichtbij zijn.

"Eigenlijk hebben we al handen geschud", zegt Lefevere. "Ilan is jong, heeft ook eigen ambities. Maar de komende twee jaar wil hij nog luitenant van Evenepoel zijn en al doende heel veel leren voor zijn eigen toekomst. Want stel dat hij nog twee jaar Remco’s laatste man is, is hij daarna nog maar 25."