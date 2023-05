🎥 "Wat een hit": Italië wordt wild van de nieuwe oorwurm van Studio Brussel

Studio Brussel heeft een supporterslied over Remco Evenepoel in de Giro gemaakt. In Italië begint het nummer ook bekend te worden en het wordt er zeker gesmaakt.

'Remco perché ti amo' heet het nummer van Studio Brussel. Het is een supporterslied over Remco Evenepoel. Het is gebaseerd op het nummer 'Sarà perché ti amo’ van de groep Ricchi e Poveri. Fien Germijns, Eva De Roo en Thibault Christiaensen zetten zich achter het nummer om er een Vlaamse versie van te maken. Tijdens de 4e rit in de Giro zendde de RAI het nummer tijdens de liveverslaggeving uit. Ook La Gazzetta dello Sport deed dat. Er kwamen al heel wat reacties vanuit Italië en wat blijkt: de Italianen worden er wild van. Bij de roze krant vinden ze de videoclip "grappig". En dan is het officiële supporterslied 'Remco perché ti amo' van Fien Germijns, Thibault Christiaensen en @eva_deroo voor @EvenepoelRemco in de #Giro plots op de Italiaanse tv-zender @Raisport. 🥹



📹 @stijnvlaeminck pic.twitter.com/F3NSA5GpxW May 9, 2023 Ook op fanblogs en op sociale media reageerden de Italianen al. De meesten zijn zeer enthousiast. Op YouTube reageerden gebruikers onder de videoclip met onder meer "Wat een hit jongens" en "Fantastisch, een van de mooiste Italiaanse liedjes over een groot kampioen". De videoclip van Studio Brussel: