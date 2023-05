Wout van Aert dacht even na over deelname aan de Giro, maar geeft duidelijke reden waarom hij dat niet deed

Geen Giro voor Wout van Aert dit jaar. Al onthult Van Aert dat hij er wel aan gedacht heeft.

Wout van Aert imponeert al enkele jaren in de Tour. Dit jaar pakt hij het wel rustiger aan omdat het WK dit jaar vlak achter de Tour ligt. En daarom dacht Van Aert ook even aan een deelname aan de Giro.

"Ik heb nagedacht over de Giro, maar dat paste toch niet in de planning. Uiteindelijk is de Tour toch de beste voorbereiding" zegt Van Aert bij Wielerrevue. Want na de Tour wil Van Aert opnieuw knallen op het WK in de weg en in het tijdrijden.

Van Aert trekt dus weer naar de Tour, waar hij weer wil uitpakken. "Daarbij ben ik in de beste jaren van mijn loopbaan en dus wil ik me ook laten zien in de grootste koers ter wereld. Niet dat de Giro geen grote wedstrijd is, maar je snapt wat ik bedoel", stelde Van Aert nog.