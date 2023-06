Schaduwfavoriet past definitief voor de Tour en stelt zich al een volgend doel

Aleksandr Vlasov zal de Tour de France toch niet rijden. Dat heeft zijn team BORA-hansgrohe laten weten. Hij kiest voor een langere opbouw richting de Vuelta.

Het 1e grote doel van Aleksandr Vlasov was dit jaar de Giro, maar een coronabesmetting gooide roet in het eten. Hij moest opgeven in de 10 rit en zo verdween de nummer 7 van het klassement uit de Giro.

Na de Giro het roer omgooien en de Tour rijden, zou een mogelijkheid geweest zijn, maar BORA-hansgrohe liet weten dat de Rus de Tour niet zal rijden. Vorig jaar eindigde hij er nog 5e. Wellicht zal Jai Hindley zo de enige kopman blijven.

Vlasov zal wel de Vuelta rijden. Zo kiezen hij en zijn ploeg voor een langere opbouw richting de laatste grote ronde van het jaar. Hij reed eerder al 2 keer de Vuelta. In 2020 eindigde hij 11e en in 2021 moest hij opgeven.