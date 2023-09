Michel Wuyts waarschuwt Remco Evenepoel: "Geen zekerheid meer"

Remco Evenepoel heeft in de Vuelta een complete offday gekend. Zo kan hij een nieuwe Vuelta-zege vergeten. Michel Wuyts kijkt al naar de toekomst en vooral naar de Tour in 2024. Volgens hem zal het voor Evenepoel moeilijker worden om daar te presteren.

Al op de Aubisque moest Remco Evenepoel lossen. Hij herstelde nooit en kwam uiteindelijk op meer dan 27 minuten binnen. Een offday was de oorzaak en zo zal hij niet opnieuw de Vuelta winnen.

"Ik denk wel dat het zinvol is om verder te rijden", vindt Michel Wuyts bij Het Laatste Nieuws. "Hij is eergierig genoeg om te mikken op ritwinst en om te tonen dat hij in normale omstandigheden wel had meegedaan voor de eindzege."

Wuyts merkte wel dat voor Evenepoel "telkens alle puzzelstukjes in elkaar moeten passen" voor een grote ronde. "Hij verdraagt niet veel missers en kan kapseizen als het te veel wordt."

Ook dacht Wuyts al aan de Tour waar Evenepoel in principe volgend jaar aan zal meedoen: "Die offday is niet optimaal. Het is de 2e keer dit seizoen dat hij een negatieve ervaring in een grote ronde opdoet. Het zal geen zekerheid zijn dat hij volgend jaar voor het Tourpodium kan meedoen."