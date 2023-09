Voorbereiding Tour 2024 Evenepoel begonnen met uitgekiend programma: "Dat zou te zot zijn" en "Contraproductief op langere termijn"

In de Vuelta 2023 staat voor Remco Evenepoel alleen nog de bergtrui en een eventuele derde ritzege op het spel. Maar eigenlijk gaat de focus ook al richting Tour de France 2024.

Soudal Quick-Step heeft werk aan de winkel. In de Tour de France 2024 moet het grote doel misschien wel behaald worden. En dan zal het ook zaak zijn om met een goed programma in de voorbereiding te gaan.

Zo zal er geen Tour Down Under of San Juan op het programma staan van Evenepoel in het voorjaar van 2024. Dat heeft de ploegleiding nu al laten weten. "In functie van de Tour is het zot om de halve wereld af te reizen om dan vijf of zes vlakke ritten te rijden", aldus Klaas Lodewyck bij Het Nieuwsblad.

Contraproductief?

"Dan bouwt hij beter op in Calpe en kiezen we in overleg met hem voor een goed uitgebalanceerd programma in Europa." En ondertussen wordt ook al nagedacht over hoe het vervolg van 2023 zal worden aangepakt.

De Ronde van Lombardije staat nog op het programma, maar de voorbereiding daartoe is veranderd. Evenepoel wilde nog een hoogtestage inlassen in Livigno, maar dat heeft Lodewyck uit diens hoofd weten te praten. "Ik denk niet dat dit aangewezen is en dat het op de langere termijn zelfs contraproductief werkt."