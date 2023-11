Ex-prof laat zich uit over het beperkte veldritprogramma van Wout van Aert: "Dat grote doel zal wel meespelen"

Nadat eerder Mathieu van der Poel al zijn programma voor deze winter in het veldrijden bekendmaakte, was het dit weekend aan Wout van Aert. Hij lijkt voor een erg beperkt programma te gaan kiezen.

Het programma zal eerstdaags officieel en volledig worden bekendgemaakt, maar Het Laatste Nieuws bracht uit dat de Exact Cross in Mol (22/12), de Wereldbeker in Antwerpen (23/12), de Superprestige in Diegem (28/12), de Exact Cross in Loenhout (29/12) en de X2O-cross in Baal (1/1) op het programma van Wout van Aert staan.

Mogelijk komen er nog een paar crossen bij, maar het programma zal in ieder geval gebalder en kleiner zijn dan dat van Mathieu van der Poel. Niels Albert meent te weten waarom. "De Giro zal daar wel voor iets tussen zitten", klinkt het in LAMBERT & ALBERT.

Mikken op de Giro

"Het is nog niet naar buiten gebracht, maar met het wegvallen van Roglic en het feit dat hij bij wijze van spreken in vijftien van de twintig ritten een aankomst vindt op zijn maat denk ik dat ze voor hem zullen kiezen voor het eindklassement in de Giro."

"De voorjaarsklassiekers? Hij zal er wel een paar rijden, maar ik denk dat een deel van het veldritseizoen er wordt aan opgesoupeerd. Een koers of vijf-zes in het voorjaar en nu vijf crossen om bezig te zijn. Ze crossen allemaal graag, al is dat jammer voor de cross dat ze andere doelen stellen."