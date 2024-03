Eén iemand is hoegenaamd niet te spreken over Evenepoel en Soudal-QuickStep in Parijs-Nice

Heel veel positieve geluiden over Remco Evenepoel na Parijs-Nice. Onze landgenoot kruidde de rittenkoers bijzonder goed.

Remco Evenepoel kreeg ontzettend veel lof na zijn prestatie in Parijs-Nice, maar dat is zonder Jan Bakelants gerekend. In Het Laatste Nieuws is hij hoegenaamd niet te spreken over wat Soudal-QuickStep in de Franse rittenkoers deed.

Hij verwijst naar de etappe van vrijdag, waar Remco Evenepoel duidelijk hulp te kort kwam in de achtervolging op Jorgenson, Skjelmose en McNulty. Want uiteindelijk is het daar dat Evenepoel de eindoverwinning liet schieten. Bakelants heeft een stevig betoog klaar.

“De rots in de branding, die man die is aangenomen om er altijd te staan, Mikel Landa, die was er niet. Die deed niet eens mee. Dan stel ik me vragen: waarom haal je Landa binnen voor 1 of 1,5 miljoen euro per jaar om hem dan niet op te stellen? Waar was Landa?”, klinkt het.

Is Landa wel de juiste transfer voor Soudal-QuickStep?

Zeker omdat de focus van Evenepoel in 2024 op dit soort koersen ligt en de tijd om je samen klaar te stomen bijzonder klein is. “Als je seizoen draait rond de Franse rittenkoersen, vind ik het onbegrijpelijk dat je je toptransfer niet laat meedoen in Parijs-Nice. Landa gaat volgende week voor eigen rekening rijden in de Ronde van Catalonië. Hoezo? Dan heb je niet de juiste transfer gedaan.”

Bakelants ziet Landa dan ook voor vijftig procent puur voor zichzelf rijden, terwijl hij zich alleen maar zou mogen geven voor Evenepoel.

“Je moet automatismen kweken tussen kopman en luitenant. Landa moet weten wanneer hij voor Evenepoel moet rijden zonder eerst te overleggen met zijn leider of de volgwagen. Er moet blind vertrouwen zijn tussen die twee. En dat moet snel gebeuren, want ze gaan geen 35 koersen samen rijden”, besluit Bakelants.