Analisten duidelijk over keuze van Evenepoel en zijn ploeg voor Parijs-Nice: "Dat is geen goed masterplan"

Over Parijs-Nice werd deze week heel veel gepalaverd. Jan Bakelants was in een column streng geweest voor de rol van het team van Remco Evenepoel en de gemaakte tactische blunders. Dat Mikel Landa er niet bij was? Een zware fout volgens hem.

“De rots in de branding, die man die is aangenomen om er altijd te staan, Mikel Landa, die was er niet. Die deed niet eens mee. Dan stel ik me vragen: waarom haal je Landa binnen voor 1 of 1,5 miljoen euro per jaar om hem dan niet op te stellen? Waar was Landa?", vroeg Jan Bakelants zich af in Het Laatste Nieuws.

Mikel Landa zou van de ploeg zijn eigen kans mogen gaan in Catalonië en het Baskenland en was daarom niet in Parijs-Nice aanwezig. "Dat is geen goed masterplan", was ook Tom Boonen duidelijk in Wielerclub Wattage over de zaak.

"Het kan dat het een belofte is voor hem. Als je in augustus aan het praten bent en hij staat erop omdat zijn bomma daar woont of zo, dan kan je daar een paar maanden later natuurlijk niet meer op terugkomen. Dat blijft moeilijk."

Zonder Landa nooit de fout gemaakt?

Jan Bakelants oppert wel meteen dat er ook een combinatie van Parijs-Nice eerst voor de ploeg en dan de eigen doelen voor Landa zelf had gekund. En de analisten zijn het er ook over eens dat mét Landa de fout om Jorgenson & co te laten rijden niet zou gebeurd zijn.

"Maar dan ben je aan het praten over als en dan", aldus nog Tom Boonen. We zullen het dus nooit weten hoe het had kunnen aflopen ...