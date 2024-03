Bijna iedereen zegt hetzelfde na demonstratie van Mathieu van der Poel

De analisten en commentatoren vielen haast in katzwijm toen ze Mathieu van der Poel de ene hamer na de andere zagen neerleggen. Al op de Taaienberg ging hij voor de eerste keer aan, toen op tachtig kilometer van het einde.

"Het is een beetje het nieuwe normaal geworden, als je ziet dat Pogacar in de Strade Bianche ook al op tachtig kilometer van het einde aanviel", liet Greg Van Avermaet zich bij Sporza ook uit over de erg vroege eerste cartouche.

"Misschien was dat op dat moment wat hij graag wou doen, de Taaienberg is altijd een plaats waar het kan openbreken." Uiteindelijk wachtte Mathieu van der Poel nog tot op de Paterberg op een dikke veertig kilometer van het einde om zijn definitieve aanval te plaatsen.

Van der Poel just levels above today. 🫑



The huge favourite for Flanders next week. Will take some beating at Roubaix. I'm buzzing to see him take on Pog and Remco at LBL too.



Undoubtedly the classics rider of his generation. #E3SaxoClassic