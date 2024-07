"Boost voor Tour en carrière": Klaas Lodewyck legt het plan uit voor Evenepoel in tijdrit Tour de France

In de Tour de France maken we ons op voor de zevende etappe. En dat is een individuele tijdrit van zo'n 25 kilometer tussen Nuits-Saint-Georges en Gevrey-Chambertin. De ogen zullen dan ook gericht zijn op Remco Evenepoel.

De wereldkampioen tijdrijden is een van de favorieten op de dagzege in de Tour de France, maar er zal ook gekeken worden naar of en hoeveel tijd hij kan inwinnen op Tadej Pogacar en uitlopen op Vingegaard, Roglic en de rest.

Tijdens de verkenning ging het even verkeerd, want Evenepoel ging de verkeerde kant uit. "Beter nu dan straks", kon hij er zelf wel om lachen. Rest de vraag: wat is de ambitie van de sterke Belg voor deze etappe?

© photonews

Ploegleider Klaas Lodewyck is opgestaan met een goed gevoel en zonder stress. "Het is een mooie tijdrit, met een mooie afstand. Remco Evenepoel kan er zeker zijn pk's kwijt. Het einde van de afdaling is technisch."

Boost voor carrière

"Vandaag starten we met het idee om de tijdrit te winnen. We liggen niet wakker van het tijdsverschil. De gele trui? Met het niveau van Tadej Pogacar indachtig lijkt dat onrealistsch. We willen gewoon gaan voor de dagzege."

"Daarna zien we wel wat de balans is. Een dag als gisteren voor de sprinters was misschien moeilijker voor Remco Evenepoel in vergelijking met een tijdrit. Hij weet wat hij kan in dit soort etappes. Een overwinning zou een boost zijn voor deze tour en zijn verdere carrière."