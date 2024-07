Bij zijn ploegleider is toch wat anders te horen dan wat Evenepoel te vertellen heeft: "Mogen we niet mee bezig zijn"

Vlak na elke rit doen de toppers hun bevindingen uit de doeken. Evenepoel heeft zijn analyse en soms verschilt die wel eens van die van de ploegleiding.

Dat is dan meestal lichtjes, maar het verschil is er wel. "We mogen tevreden zijn. We hebben er weer het maximale uitgehaald. Met de eerste twee plaatsen mogen we niet bezig zijn", reageerde ploegleider Klaas Lodewyck bij VTM nadat Evenepoel in de viertiende Tourrit zijn tweede plek in het klassement kwijtspeelde.

Die is nu voor Jonas Vingegaard. Lodewyck stelt dus dat Evenepoel niet in zijn hoofd moet zitten met het beconcurreren van de Deen. De witte trui zelf wou die tweede plek toch nog niet helemaal loslaten. "Vingegaard rijdt er mij af, maar misschien is het morgen wel omgekeerd", zei Evenepoel vlak na de etappe aan de pers.

Ploegleider Evenepoel denkt aan podium

Lodewyck denkt dan weer vooral aan het podium. "Hij pakt 9 seconden op Rodriguez, plus bonificatieseconden. Hij pakt er nog wat meer op de andere achtervolgers. Hij doet een goede zaak." Dit was nog maar het allereerste hoofdstuk van de Pyreneeën. Er volgt zondag nog heel wat in de vorm van een helse rit.

"Je moet natuurlijk het tweeluik goed doorkomen. Iedereen kent de etappe en weet wat te verwachten", blikt Lodeweyck al wat vooruit. Soudal Quick-Step moet de Tour de France verderzetten zonder Louis Vervaeke. "Louis gaf aan dat hij een goede nacht had gehad en wilde absoluut proberen." Dat was helaas tevergeefs.

Opgave Vervaeke op Tourmalet

"Op de Tourmalet zagen we meteen dat hij zich niet goed voelde. Dat heeft altijd een impact. Het is moeilijk om te voorspellen wanneer ons dat echt pijn zal doen. We hadden een paar extra kamers genomen. De renners hebben meestal alleen geslapen hebben. Nu zal er misschien nog iemand extra alleen slapen."