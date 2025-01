Wout van Aert kopman in Ronde en Roubaix? Dat spreekt deze renner van Visma Lease a Bike keihard tegen

Wout van Aert lijkt in het voorjaar de kopman van Visma Lease a Bike. Al spreekt één van de renners dat resoluut tegen.

Wout van Aert mikt in het voorjaar resoluut op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Als absolute kopman zou je dan denken, maar dat blijkt niet zo te zijn.

“Er is geen hiërarchie waarbij Wout eerst komt, Christophe (Laporte, red.) tweede en ik derde of zo”, zegt Matteo Jorgenson aan Het Laatste Nieuws.

“We hebben een open draaiboek, we gebruiken elke renner alsof hij kan winnen. Soms zijn er één of twee echte helpers, maar de rest heeft open kaarten. Wat zo cool is in deze ploeg, is dat ik het gevoel heb dat ik veel meer kans maak om een klassieker te winnen in een ploeg met Wout, dan dat ik zou hebben als ik tegen Wout zou racen.”

Visma Lease a Bike probeert op alles voorbereid te zijn en het nodige huiswerk te maken. “We steken veel werk in het bestuderen van onze tegenstanders. We hebben goed gekeken naar hoe zij koersen, zeker Van der Poel.”

Alles wat kan geanalyseerd worden, wordt bekeken. “We proberen uit te vinden wat hij beter doet dan wij, ook door zijn powerdata te analyseren. Ook vorig jaar waren we daar al ver in gevorderd, maar dan viel Wout en gingen alle doodsklokken luiden...”