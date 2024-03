Is eindzege in Parijs-Nice nog mogelijk na fout van Evenepoel? Ploegleider spreekt klare taal

Remco Evenepoel verloor vrijdag bijna een minuut op McNulty, Jorgenson en Skjelmose in Parijs-Nice. Zijn ploegleider Klaas Lodewyck vreest dat de eindzege moeilijk wordt.

Zo hoog mogelijk eindigen in Parijs-Nice was het doel voor Remco Evenepoel, maar de eindzege wordt na de rit van vrijdag toch moeilijk. Evenepoel gaf nadien ook toe dat hij in de fout was gegaan.

Daardoor volgt Evenepoel nu op een minuut van Brandon McNulty, Matteo Jorgenson heeft 40 seconden voorsprong. Ook Luke Plapp en Matthias Skjelmose staan nog voor Evenepoel in de stand.

Eindzege Parijs-Nice

Ploegleider Klaas Lodewyck beseft dat het moeilijk zal worden. "Een minuut is veel", zegt hij bij HLN. "Het zal zeker geen evidentie worden. We kijken vooral naar een goed resultaat vanavond."

Want net als de voorbije dagen zullen de ogen vooral op Evenepoel gericht zijn. Lodewyck wil niets forceren. "We willen zo goed mogelijk eindigen. De verschillen in het verleden waren ook niet bijzonder groot op de slotklim."

De huidige top 10 in Parijs-Nice